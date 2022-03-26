Prof Dr. Nilüfer Narlı'yı dolandırarak yarım milyon lira vurgun yapan Mustafa Sakar'a rekor ceza

Sahtekarlar, bir 'Alo' ile milyonlarca insanı dolandırdı! Tüm birikimlerini çaldı! Mağdurların arasında ünlü Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı da vardı! Özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Narlı, 4 Şubat'ta cep telefonunu arayan ve 'Ben polis memuru Ahmet Ateş' diyen dolandırıcıya inandı! Bankadaki parası ile kasada duran 2 burma bileziği ve altın köstekli saatini bir çantaya topladı! Evine gelen sahte polisin 'Barış' parolasına 'Pınarı' cevabını vererek yarım milyon liralık servetini uzattı! Kandırıldığını anlayınca, soluğu karakolda aldı! Paraları ünlü sosyologdan alan 24 yaşındaki şüpheli Mustafa Sakar, yakalandı. Önceki gün de hakim karşısına çıktı!