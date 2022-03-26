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    Prof Dr. Nilüfer Narlı'yı dolandırarak yarım milyon lira vurgun yapan Mustafa Sakar'a rekor ceza

    Prof Dr. Nilüfer Narlı, telefon dolandırıcılarına inandı! Yarım milyon lirasını kaptırdı! Şüpheli Mustafa Sakar, dün hakim karşısına çıktı! 7 yıl hapis, 1 milyon lira da para cezası aldı! Ünlü sosyoloğun ifadesi ise şaşkınlık yarattı: İradem sarsıldı. Söylediklerine inanamadım! Günlerce dolandırıldım...

    İ’Narlı’lır gibi değil!

    Sahtekarlar, bir 'Alo' ile milyonlarca insanı dolandırdı! Tüm birikimlerini çaldı! Mağdurların arasında ünlü Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı da vardı! Özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Narlı, 4 Şubat'ta cep telefonunu arayan ve 'Ben polis memuru Ahmet Ateş' diyen dolandırıcıya inandı! Bankadaki parası ile kasada duran 2 burma bileziği ve altın köstekli saatini bir çantaya topladı! Evine gelen sahte polisin 'Barış' parolasına 'Pınarı' cevabını vererek yarım milyon liralık servetini uzattı! Kandırıldığını anlayınca, soluğu karakolda aldı! Paraları ünlü sosyologdan alan 24 yaşındaki şüpheli Mustafa Sakar, yakalandı. Önceki gün de hakim karşısına çıktı!



    "PAROLAYI SÖYLEDİM"
    "Arkadaşım aradı. 'Bir poşet alacaksın, Urfa'ya yollayacaksın' dedi. Hiçbir şeyden haberim yoktu" ifadesini kullandı. Duruşmaya katılan Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı ise şunları anlattı: Öyle bilgiler sundular ki iradem sarsıldı. Sadece devletin bilebileceği bilgilerdi. Siyah giyinmiş biriydi. 'Parola söyleyin' dedi. 'Pınar' dedim. O da maskesini indirip 'Barış' dedi. Polis suçüstü yapmış. Çantadakileri teslim aldım. Günlerce dolandırıldım. Şikayetçiyim.



    REKOR CEZA!
    Mustafa Sakar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda 1 milyon 250 bin lira adli para cezası aldı.

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    Haberler Yaşam Prof Dr. Nilüfer Narlı'yı dolandırarak yarım milyon lira vurgun yapan Mustafa Sakar'a rekor ceza
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