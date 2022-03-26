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    • Yaşam
    • 26.03.2022 18:18
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    • 26.03.2022 18:18
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    Son dakika: Büyükada'da korku dolu anlar! Tarihi otel alev alev yandı

    Son dakika haberi... İstanbul Büyükada'da akşam saatlerinde tarihi bir otelde çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile beraber korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahele ederken otelde maddi hasar da oluştu.

    DHA
    Büyükada’da tarihi otel alev alev yandı

    Son dakika haberi... Büyükada'da 1908 yılından beri hizmet veren 4 katlı otelde elektrik panolarında yangın çıktı. Oteldekiler tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

    ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI
    Büyükada'da 1908 yılından beri hizmet veren 4 katlı otelinde saat 15.15 sıralarında elektrik panolarından dumanlar çıkmaya başladı.

    Otelde kalanlar tahliye edilirken, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otelde hasar meydana geldi.

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