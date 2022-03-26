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    • Yaşam
    • 26.03.2022 18:24
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    • 26.03.2022 18:24
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    Konya'da alacak verecek kavgasından kan aktı!

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Musa Yaman isimli şahıs, Osman Ö'ye borç para verdi. Yaman'ın parasını alamamasının ardından Osman Ö. evinin önünde Yaman'ı katletti.

    İHA
    Konya’da alacak verecek kavgasından kan aktı!

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kendisinden alacaklı olan şahsı evinin önüne çağırıp av tüfeğiyle öldüren katil zanlısı tutuklandı.

    Olay, saat 06.30 sıralarında Yeni Mahalle Seyran Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Yaman, dairesini satarak parasını zanlı Osman Ö'ye borç olarak verdi ancak zanlıdan alamadı.

    Osman Ö. süt toplama aracıyla şoförlük yapan Musa Yaman'ı borcunu ödeyeceğini söyleyip evinin önüne çağırdı. Süt toplama aracıyla adrese gelen Musa Yaman'a evinin önünde bekleyen Osman Ö. tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Musa Yaman da yaralı vaziyette yanındaki bıçağını çıkararak kendisine ateş açan Osman Ö'yü hafif şekilde yaraladı.

        Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Yaman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif şekilde yaralanan Osman Ö. ise hastanedeki tedavisi sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

        Katil zanlısı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlı Osman Ö. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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