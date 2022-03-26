Konya’da alacak verecek kavgasından kan aktı!

Olay, saat 06.30 sıralarında Yeni Mahalle Seyran Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Yaman, dairesini satarak parasını zanlı Osman Ö'ye borç olarak verdi ancak zanlıdan alamadı.
Osman Ö. süt toplama aracıyla şoförlük yapan Musa Yaman'ı borcunu ödeyeceğini söyleyip evinin önüne çağırdı. Süt toplama aracıyla adrese gelen Musa Yaman'a evinin önünde bekleyen Osman Ö. tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Musa Yaman da yaralı vaziyette yanındaki bıçağını çıkararak kendisine ateş açan Osman Ö'yü hafif şekilde yaraladı.