Konya’da alacak verecek kavgasından kan aktı!

Osman Ö. süt toplama aracıyla şoförlük yapan Musa Yaman'ı borcunu ödeyeceğini söyleyip evinin önüne çağırdı. Süt toplama aracıyla adrese gelen Musa Yaman'a evinin önünde bekleyen Osman Ö. tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Musa Yaman da yaralı vaziyette yanındaki bıçağını çıkararak kendisine ateş açan Osman Ö'yü hafif şekilde yaraladı.