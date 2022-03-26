Antalya'da tekme tokatlı karı koca kavgası! Kaldırım taşıyla saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Eşini içeride gören T.A. konuşmak istemeyip eşini iş yerinden çıkarmaya çalıştı. Bunun üzerine çift arasında kısa süreli arbede yaşandı. Dışarı taşan kavga çevredeki esnafın araya girmesiyle yatıştırıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle çift polis merkezine götürüldü. Öte yandan, dışarı ve iş yeri içindeki çiftin, tokatlı, kaldırım taşlı kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



T.A. bir inşaatın önünde tartıştığı Y.A.'yı tokatladı. Kocası da karşılık verdi. İnşaat önünde başlayan kavga yolda da devam etti.