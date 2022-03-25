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    • Yaşam
    • 26.03.2022 02:31
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    • 26.03.2022 05:01
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    Kırşehir- Aksaray karayolunda TIR ile minibüs birbirine girdi! 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı

    Kırşehir-Aksaray karayolunda TIR, karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı. Kaza sonucu minibüs sürücüsü hayatını kaybederken, TIR sürücüsü yaralandı. İşte tüm detaylar...

    DHA
    Kırşehir’de kan donduran kaza

    Aksaray karayolunda, TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
    Kaza, saat 21.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray karayolu Kesikköprü mevkisinde meydana geldi. Emin Çakmak yönetimindeki 40 BA 554 plakalı TIR, karşı yönden gelen Metin Tek'in (29) kullandığı 40 AAT 540 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüsün sürücüsü Metin Tek olay yerinde yaşamını yitirirken, TIR'ın sürücüsü Emin Çakmak ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Metin Tek ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



    SORUŞTURMA SÜRÜYOR
    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Kırşehir- Aksaray karayolunda TIR ile minibüs birbirine girdi! 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı
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