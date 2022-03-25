Ordu'daki kan donduran cinayette şoke eden detay! Sinan Şimşek, Eda Evli'yi yaka kartı ipiyle boğup...

Burada alkol almaya devam ettik. Daha sonra aramızda kıskançlık ve aldatma konusu nedeniyle kavga çıktı. Ben ona vurdum. Daha önce de aramızda kavgalarımız oluyordu. Ardından yatak odasına geçtik ve yattık. Boğulması ne zaman oldu, bilmiyorum. Vurma olayından sonrasını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.