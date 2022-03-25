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    • Yaşam
    • 25.03.2022 19:08
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    • 25.03.2022 19:08
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    Mardin Kızıltepe'de silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli E.Y'yi gözaltına aldı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürüyor.

    Mardin Kızıltepe’de silahlı kavga

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında silahlı kavga çıktı.

    Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
    Olayda yaralanan F.E, T.E. ve F.E. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Yaralılardan F.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralı F.E. ise ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

    Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli E.Y'yi gözaltına aldı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürüyor.

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