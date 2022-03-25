Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.03.2022 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2022 08:48
    ABONE OL

    İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Balıkçı teknesi ile çatışan kargo gemisi kurtarıldı

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan 99 metre boyundaki VECTIS ISLE isimli kargo gemisinin Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildiğini bildirdi.

    AA
    Boğaz’da kaza

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan 99 metre boyundaki VECTIS ISLE isimli kargo gemisinin Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildiğini bildirdi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bulgaristan'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan 99 metre boyundaki VECTIS ISLE isimli kargo gemisine Kurtarma-11, Mehmetçik ve KEGM-6 römorkörleriyle müdahale edildiği kaydedildi.

    Açıklamada, "VECTIS ISLE isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kurtarma-11 römorkörümüz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Türkeli Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
        Detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken kongre detayı
        Haberler Yaşam İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Balıkçı teknesi ile çatışan kargo gemisi kurtarıldı
            SON DAKİKA