Edirne’de uyuşturucu baskını! Skunk, metamfetamin...





NARKOTİK EĞİTİMLİ POLİS KÖPEĞİ DİDİK DİDİK ARADI

Günlük bakımı ve eğitimi büyük bir titizlikle yapılan hassas burunlu narkotik eğitimli polis köpeğinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuya geçit verilmedi.