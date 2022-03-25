Eren-Fatih Özmen çiftinin kızları Eda Özmen her şeyi bırakıp yoga merkezi açtı (Yaşam haberleri)

Eren Özmen, 1981 yılında üniversiteyi bitirdi. Yüksek lisans yapmak için ABD'ye gitti. Bu sırada yolu mühendislik okumak için ABD'ye giden Fatih Özmen'le kesişti. Çift evlendi. Hem okuyup hem çalışarak yeni hayatları için büyük fedakarlık gösterdi. Eren Özmen, 1988 yılında Sierra Nevada şirketine girdi. O dönemde Sierra Nevada teknoloji odaklı küçük bir aile şirketiydi. Birkaç yıl sonra şirketin büyümesine yönelik yaptığı katkılar nedeniyle bu şirketi eşiyle birlikte satın alıp başına geçti. Ve Özmen çifti savunma, elektronik ve uzay havacılık gibi konularda dünyanın sayılı şirketleri haline geldi. 1.4 milyarlık ciro ile Türkiye'nin en zengin aileleri arasına girdi. ABD'nin de sayılı zenginlerinden biriydi. İşte bu çiftin kızları Eda da kendini hayır işlerine verdi. Milyar dolarlık ailenin kızı olan Eda, New York'ta bir çocuk yogası okulu açıp fakir çocuklarla bir araya geldi. Yaptığı iyilik hareketiyle ABD medyasında manşet olan Eda şunları söyledi: Yoga, çocuklara bedenleriyle buluşmayı, zihinlerini doğru kullanmayı öğretiyor.

AYAĞINA SAĞLIK

Gaziantep'te işçi Ahmet Ataş, park ve bahçe düzenlemesinde çalıştı. Ayakkabıları çamura battı. Öğlen molasında gittiği marketin girişinde ise ayakkabılarını çıkarttı. Market kirlenmesin diye içeri çorapla giriş alışveriş yaptı. Bunu gören market sahibi çok duygulandı. Ataş ise "İçerinin kirlenmesine gönlüm el vermezdi" açıklamasını yaptı.

ÖNCE DURUŞMA SONRA ÇATIŞMA

İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 gruptan Nazım Sözer (57), Kadir Mendanoğlu (35), Selcan Selvi (34) ve Ercan Sözer (46) can verdi. Orhan Sözer (49) ve Diyar Sözer (24) ise yaralandı. 18 kişi gözaltına alındı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili duruşma sonrası karşı karşıya geldiği belirtildi.

ET ÇALANA 10 AY HAPİS

Sarıyer'de marketten et çalan balerin Evlin Avidor, 10 ay hapis cezası aldı. Hakim "Bir daha yapmaz" deyip hükmü açıklamayı geri bıraktı.

12 MİLYON CEPTE

İstanbul Havalimanı'nda bir Hintli arandı. Cebine doldurduğu 12 milyonluk pırlanta yakalandı.

GÜRÜLTÜ CİNNETİ

Antalyalı Mehmet Pay, eve alkollü döndü. Uyaran komşusunu öldürüldü.

VAKA SAYISI 16 BİN 894

Türkiye'de dün 298 bin 461 Covid-19 testi yapıldı. 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 553 oldu.

36 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 36 milyon 622 bin lira devretti. 5 bilenler 25 bin 201'er lira, 4 bilenler 767'şer lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.