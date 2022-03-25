Aşk üçgeninde kebapçının akılalmaz oyunu! Karısının gönlünü almak için sevgilisini ormana götürüp...

"DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Yaşadığı dehşeti anlatan Hülya D. "Ahmet 3 yıl boyunca benimle nikah kıymadı. Benim gibi birçok kadını da kandırıp nikah kıymadan dolandırıyormuş. Bunu öğrendiğimde nişan atıp Erzurum'a gittim. Orada barışmak için hem yalvardı hem de ölümle tehdit etti. Çocuğum için 'son kez' diyerek barıştım İstanbul'a döndük, nikah kıydık. Beni yine aldattığını öğrenince evi terk edip ablamın yanına yerleştim. Şiddet ve tehditler yüzünden defalarca şikayetçi oldum, tedbir kararları çıkarttım.

"YA BENİMSİN YA KARA TOPRAĞIN"

Bu sefer de evimizin önünde yatıp kalkmaya başladı. Cumartesi günü ben alışveriş merkezine giderken beni takip etmiş aracıyla önüme kırıp ayağıma sıktı. Beni zorla aracına bindirdi, Tülay O.'nun evine gitti onu da alıp bizi ormana götürdü. Tülay O.'yu sevmediğini göstermek için onu da vurdu. Barışmazsam beni öldüreceğini söyledi, ya benimsin ya kara toprağınsın dedi. Can korkusuyla kabul ettiğimi söyleyince bizi bıraktı. Sonra polise sığındım. Bu adamın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Ayağımı kullanamıyorum, iki parmağımı hiç hissetmiyorum artık" ifadelerini kullandı.