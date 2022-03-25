Aşk üçgeninde kebapçının akılalmaz oyunu! Karısının gönlünü almak için sevgilisini ormana götürüp...

Gaziosmanpaşa'da bir çocuk annesi 30 yaşındaki Hülya D. 3 çocuk babası Ahmet D. ile 3 yıl önce İstanbul'da nişanlandı. Önceki yıl bir kız çocukları oldu. Çift 3 ay önce evlendi. Ancak çiftin birliktelikleri, aldatma meselesiyle son buldu. İddiaya göre Hülya D., eşinin arabasında tanımadığı bir dairenin su faturasını buldu. Faturadaki adresi takip eden Hülya D., evde karşılaştığı kadının anlattıklarıyla aldatıldığını öğrendi.
Aldatılmasının ardından ailesinin isteğiyle İstanbul'dan Erzurum'a taşınan 2 çocuk annesi, eski nişanlısının "son şans" isteğiyle İstanbul'a döndü, çift 3 yılın ardından dünyaevine girdi. Mutlulukları uzun sürmeyen Ahmet ve Hülya yeni bir aldatma meselesi yüzünden ayrılma noktasına geldi, talihsiz kadın yüzük atıp ablasının evine yerleşti.
Sabah'ın haberine göre terk edilmek istemeyen koca, sokak ortasında yakaladığı eşini silahla barışmaya zorladı, kabul etmeyince ayağına ateş edip aracına bindirdi. Edinilen bilgiye göre kebapçı koca bu dakikadan sonra skandal planını devreye soktu. Kanlar içerisindeki eşiyle birlikte sevgilisi Tülay O.'yu alıp Kemerburgaz Ormanı'na giden Ahmet D., eşine olan sevgisini göstermek için Tülay O.'nun ayağına ateş etti.