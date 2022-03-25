Belediyelerde çalışan sözleşmeli personel dikkat! Askerlik dönüşü yeniden göreve başlatılır mı?

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b)Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren engeç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.



Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eskisözleşmenin devamı niteliğindedir…" hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 55 inci maddesi kapsamında yerine getirecek sözleşmeli personelin, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları kurum tarafından aylıksız izinlisayılmaları gerektiği, bu süre zarfında sözleşmenin askıda olacağı,Bu itibarla; Askerlik hizmetinin bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumuna müracaat etmeniz halinde göreve başlatılması gerektiği değerlendirilmektedir.