Güngören'de bir gence saldıran pitbull sahibinden alınıp barınağa teslim edildi! Kısırlaştırılmamış ve kayıtlı değil

Güngören Haznedar Mahallesi'nde sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, yoldaki bir kişiyi pantolonundan ısırıp bir süre bırakmadı. Saldırıya uğrayan kişi, acı içinde mahalleyi inletirken, sahibi köpeği ipinden çekip güçlükle bıraktırabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gencin çığlıkları mahalleyi inletti. Sahibinin gözaltına alındığı, ısırılan gencin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
EVDE 2 PİTBULL BULUNDU
Güngören Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri ise olayın ardından köpeğin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Emniyet güçleriyle kişinin evine giden ekipler burada başka bir pitbullun daha olduğunu gördü.
2 köpek de dün akşam saatlerinde sahibinden alınarak belediyenin hayvan barınağına getirildi. Tedavi altına alınan köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu ve kısırlaştırıldıktan sonra barınakta bakılmaya devam edecekleri öğrenildi.