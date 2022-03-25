Güngören'de bir gence saldıran pitbull sahibinden alınıp barınağa teslim edildi! Kısırlaştırılmamış ve kayıtlı değil

Şu anda ilçemizde 63 adet kayıtlı tehlikeli ırk dediğimiz köpek bulunuyor. Ancak vatandaşların çoğu getirmiyor bu tehlike arz ediyor. Biz barınak olarak getirilen tehlikeli ırkları teslim alıyoruz. Saldıran köpek kayıt altına alınmamış ve ağızlıksız olarak gezdirilmiş. Kanunu öngördüğü şekilde kayıtlı da olsa tehlikeli ırklar vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlara çıkarılmamalıdır.