Antalya'da görülmemiş olay! Çaldığı atla markete girdi: Lamborghini araba verseler bile atı vermem

Biz ata ekmek verdik. At senin mi diye şahsa sordum? oda 'Evet benim atım. Lamborghini araba verseler bile vermem. Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz' dedi. Dışarı çıktı şahıs ata binmek istedi. Sonra içeri daldı. Güçlükle çıkardık. Daha sonra çekti gitti" açıklamasını yaptı.