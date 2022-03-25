Antalya'da görülmemiş olay! Çaldığı atla markete girdi: Lamborghini araba verseler bile atı vermem

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Koray Şahin, sabah saatlerinde bahçeye indiğinde Rahvan cinsi hamile yarış atının yerinde olmadığını gördü. Etrafta arama yapan Şahin, bir ize ulaşamadı. Koray Şahin'e bir süre sonra atının Aksu istikametine doğru gittiğine dair videolar geldi.
Görüntülerinden atın kendisinin olduğunu belirleyen Koray Şahin, hayvanını bulmak için yollara düştü. Bir taraftan sosyal medyada görüntüler paylaşan Şahin, gören kişilerin yer bildirimi yapmasını istedi.
Atının son görüldüğü bölgelerde arama yapan Şahin, dedektif gibi iz sürmeye başladı. Yaklaşık 8 saat boyunca takipte olan Şahin, atını Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde boş bir alanda bağlı şekilde buldu.
Öte yandan başında kırmızı şapka bulunan şüpheli şahsın çaldığı at ile Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir markete geldiği anlar ve burada yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.