Türkiye'yi şaşkına uğratan pompacı Recep-Emre Gezek kardeşler fenomen oldu! Sosyal medya yıkıldı





İNCELEME SÜRÜYOR

Silahla yakalanan ikilinin "Çok paramız var o yüzden taşıyoruz" demesi üzerine milyar liralık transfer fark edildi! Dijital güvenlik uzmanları ve finans müfettişleri bankadaki açığı bulmak için harekete geçti. Türkiye ise bu paranın nereden geldiğine kilitlendi! Herkes servet büyüklüğündeki parayı Gezek'lerin hesabına kimin gönderdiğini merak etti. Uzmanlar paranın yurt dışından yanlışlıkla gönderilmiş olabileceğine dikkat çekti. Ayrıca banka sistemindeki bir hatadan dolayı da paranın Gezek kardeşlerin hesabında görünmüş olabileceği belirtildi.



MÜŞTERİLER PANİKTE!

Söz konusu özel bankanın adının duyulmasından sonra müşteriler de paniğe kapıldı! Bankada güvenlik açığı olup olmadığı konusunda tereddüt yaşamaya başladı.



SOSYAL MEDYA YIKILDI

Emre-Recep Gezek sosyal medyanın gündemine yerleşti! Recep Gezek'in Instagram'dan sık sık paylaşım yapması dikkat çekti. Vatandaşlar Gezek'in fotoğrafına yorumları dizdi:



Kral, bir 50 bin gönderir misin ben de doğan alacağım!

Hemşehriyiz. Bir 10 bin lira gönderir misin borcum var.

Sırada hangi banka var?

Nasıl yaptınız bu işi taktik verin!

Elon Musk da kimmiş be!

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