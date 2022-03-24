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    Türkiye'yi şaşkına uğratan pompacı Recep-Emre Gezek kardeşler fenomen oldu! Sosyal medya yıkıldı

    Pompacı Recep-Emre Gezek kardeşler, hesaplarına 16 milyar lira aktardı! Araba ve cep telefonu aldı. Hesap hatası, Türkiye’yi şaşkına uğrattı! Skandalın merkezindeki bankanın müşterileri ise paniğe kapıldı! Bir anda fenomen olan ikiliye yorum yağdı: Hesabıma 50 bin lira atar mısın?

    ’Peşin’deyiz!

    Hesaplarına aktardıkları parayla kısacık bir süre milyarder olan iki kardeş Türkiye'nin gündemine yerleşti. Olay, geçtiğimiz ay Samsun'da meydana geldi! Pompacı Recep ve Emre Gezek kardeşler, bir bankanın mobil uygulamasına girdi. Yatırım hesabındaki 'para çek' yazan menüye rastgele tutar girdi. 2 günde 60-70 kez işlem yaparak tam 16 milyar lirayı vadesiz hesaplarına geçirdi! Bu parayla cep telefonu aldı, altlarına 300 bin liralık lüks araba çekti! Akrabalarının borcunu da ödedi. 800 bin liralık harcama yapan Gezek kardeşler, masaj dönüşünde yakayı ele verdi.



    İNCELEME SÜRÜYOR
    Silahla yakalanan ikilinin "Çok paramız var o yüzden taşıyoruz" demesi üzerine milyar liralık transfer fark edildi! Dijital güvenlik uzmanları ve finans müfettişleri bankadaki açığı bulmak için harekete geçti. Türkiye ise bu paranın nereden geldiğine kilitlendi! Herkes servet büyüklüğündeki parayı Gezek'lerin hesabına kimin gönderdiğini merak etti. Uzmanlar paranın yurt dışından yanlışlıkla gönderilmiş olabileceğine dikkat çekti. Ayrıca banka sistemindeki bir hatadan dolayı da paranın Gezek kardeşlerin hesabında görünmüş olabileceği belirtildi.

    MÜŞTERİLER PANİKTE!
    Söz konusu özel bankanın adının duyulmasından sonra müşteriler de paniğe kapıldı! Bankada güvenlik açığı olup olmadığı konusunda tereddüt yaşamaya başladı.

    SOSYAL MEDYA YIKILDI
    Emre-Recep Gezek sosyal medyanın gündemine yerleşti! Recep Gezek'in Instagram'dan sık sık paylaşım yapması dikkat çekti. Vatandaşlar Gezek'in fotoğrafına yorumları dizdi:

    Kral, bir 50 bin gönderir misin ben de doğan alacağım!
    Hemşehriyiz. Bir 10 bin lira gönderir misin borcum var.
    Sırada hangi banka var?
    Nasıl yaptınız bu işi taktik verin!
    Elon Musk da kimmiş be!
    Taktik verin biz ne nasiplenelim!

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    Haberler Yaşam Türkiye'yi şaşkına uğratan pompacı Recep-Emre Gezek kardeşler fenomen oldu! Sosyal medya yıkıldı
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