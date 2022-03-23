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    • Yaşam
    • 23.03.2022 22:28
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    • 23.03.2022 22:29
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    Van'da "torbacı" operasyonu! 15 şüpheli yakalandı

    Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 26,8 gram eroin, 111,73 gram sentetik uyuşturucu, 2,8 gram Afyon sakızı, 2,28 gram esrar ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 9 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

    Van’da torbacı operasyonu!

    Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda, ekiplerce 17-23 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

    15 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
    Operasyonlarda 26,8 gram eroin, 111,73 gram sentetik uyuşturucu, 2,8 gram Afyon sakızı, 2,28 gram esrar ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 9 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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    Haberler Yaşam Van'da "torbacı" operasyonu! 15 şüpheli yakalandı
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