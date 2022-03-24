Patates büyüklüğünde! Doktorlar bile şaşkına döndü: Mesaneden çıkan taş...

Patates büyüklüğünde! Doktorlar bile şaşırdı...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürekli idrar yolu enfeksiyonu olan ve dayanılmaz idrar yanması, sık idrara çıkma ve idrar tutmakta zorlanması olan hasta ilaç tedavilerinden fayda görmemesi üzerine Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu.

Yapılan tetkik ve tahliller sonucunda hastanın mesanesinde çok büyük bir taş saptandı.