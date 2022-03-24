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    • Yaşam
    • 24.03.2022 17:54
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    • 24.03.2022 18:03
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    Patates büyüklüğünde! Doktorlar bile şaşkına döndü: Mesaneden çıkan taş...

    Ordu'da doktorları bile şoke eden bir olay yaşandı. İdrar yolu enfeksiyonu bulunan bir hastanın mesanesinden büyük boy patates yumrusu kadar taş çıkarıldı. Tıp Literatüründe bu boyda taş görülmesi çok nadir karşılanırken hastanın mesanesinden çıkan taş şaşkınlıkla karşılandı.

    Doktorlar bile şaşkına döndü

    Patates büyüklüğünde! Doktorlar bile şaşırdı...

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürekli idrar yolu enfeksiyonu olan ve dayanılmaz idrar yanması, sık idrara çıkma ve idrar tutmakta zorlanması olan hasta ilaç tedavilerinden fayda görmemesi üzerine Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu.

    Yapılan tetkik ve tahliller sonucunda hastanın mesanesinde çok büyük bir taş saptandı.

    PATATES BÜYÜKLÜĞÜNDE TAŞ ÇIKTI
    Literatürde bu boyda taş görülmesi çok nadir karşılanırken hastanın mesanesinden çıkan taş şaşkınlıkla karşılandı.

    AÇIK AMELİYATLA ALINDI
    Derhal ameliyata alınan hastanın mesanesindeki taş kapalı yöntemle çıkarılması mümkün olmadığından açık sistolitotomi ameliyatı yapıldı.
        Diplomasi Fatihi Erdoğan!
        Haberler Yaşam Patates büyüklüğünde! Doktorlar bile şaşkına döndü: Mesaneden çıkan taş...
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