Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.03.2022 17:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2022 17:46
    ABONE OL

    Siirt'te kuaför görünümlü kumarhaneye baskın!

    Siirt'te kadın kuaförü görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi. Mekanda arama yapan ekipler, içeride 4 oyun masası, iskambil kağıdı ve yazboz defteri buldu. Kumarhaneye ilişkin tahkikat başlatıldı.

    Kuaför görünümlü kumarhane baskın!

    Siirt'te kadın kuaförü görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesi'nde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    OYUN MASASI VE İSKAMBİL KAĞITLARI BULUNDU
    Dışarıdan kadın kuaförü görünümlü iş yerinde arama yapan ekipler, içeride 4 oyun masası, iskambil kağıdı ve yazboz defteri buldu.

    Yazboz defterinde oyun isimleri ve alacak verecek yazılarının olduğu görüldü. İş yerinin çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

    Kumarhaneye ilişkin tahkikat başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Diplomasi Fatihi Erdoğan!
    Haberler Yaşam Siirt'te kuaför görünümlü kumarhaneye baskın!
        SON DAKİKA