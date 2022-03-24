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    • Yaşam
    • 24.03.2022 08:42
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    • 24.03.2022 08:42
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    İstanbul'da yangın paniği! Son anda kurtarıldılar

    İstanbul Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalan biri çocuk, 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    İstanbul’da yangın paniği! Son anda kurtarıldılar

    Maltepe'de 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk, 3 kişi kurtarıldı. Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    MAHSUR KALAN 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
    Haber verilmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan daireye müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, üst katlarda mahsur kalan bir kadın, "Oğlum daire de mahsur kaldı. Ne olur onu da kurtarın" dediği kameralara yansıdı. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 3 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın da herhangi yaralı veya can kaybı yaşanmazken dairede maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

    Çevre sakini Murat Öztürk, "Dışarıdan sesleri duyduk. Camdan baktığımızda gördük yangını. Bir yardımız olur mu diye geldik. Üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı" dedi.

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