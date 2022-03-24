Röntgene gelenlerin eşyalarını çalıyordu! Polis enseledi





İncelemelerde olaya karışan şüphelinin hastanelerde vatandaşlara röntgen ve ultrason çekiminde yardımcı olma bahanesiyle yaklaştığı, "İçeriye metal eşya alınmıyor bana bırakıp içeriye girin" diyerek üzerlerinde bulunan ziynet eşyalarını aldığı ve ilk fırsatta olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Saatler alan kamera izlemesi ve uzun süreli sokak ve saha çalışmalarının ardından kimliği tespit edilen Ç.Ö.