Hollanda’dan getirilen Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı!

Hollanda'da yaşayan ve AKUT lösemi teşhisiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra doktorları tarafından fişi çekileceği söylenen Dilara Şahin, Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Türkiye'ye getirilmişti.
Türkiye tarafından gönderilen özel uçakla yurda getirilen Şahin, Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Yaklaşık 1,5 ay süren tedavinin ardından Dilara Şahin yoğun bakımdan çıkarıldı.
Tedavisine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilen Şahin'in sağlık durumuna ilişki son durumu ise babası Oğuz Şahin anlattı.