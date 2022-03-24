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    • Yaşam
    • 24.03.2022 09:40
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    • 24.03.2022 09:55
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    İstanbul Arnavutköy'de refüjdeki demir ferforje çitler çalındı

    İstanbul Arnavutköy'de 'pes' dedirten bir hırsızlık yaşandı. Arnavutköy'de belediyenin çevre düzenlemesi için caddeye yerleştirdiği refüjdeki ferforje demir çitler çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    DHA
    Yol ortasından çaldılar

    Olay, geçen hafta farklı günlerde Karlıbayır Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi.

    Refüjdeki ferforje demir çitler yerinden sökülerek çalındı.

    Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlıkta şüphelinin kar yağışına da aldırmadığı görülüyor.
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        Haberler Yaşam İstanbul Arnavutköy'de refüjdeki demir ferforje çitler çalındı
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