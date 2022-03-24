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    • Yaşam
    • 24.03.2022 10:10
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    • 24.03.2022 10:24
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    Çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını falçatayla kesti iyi hal indirimi aldı

    Manisa'da kendisinden boşanmak isteyen 31 yaşındaki Esra Oymak'ı çocuklarının gözünün önünde flçatayla boğazını keserek yaralayan ve ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan 32 yaşındaki Mikail Oymak iyi hal indirimindne 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Oymak'ın iyi hal alma nedeni ise suçun teşebbüs aşamasında kalması ve duruşmalardaki iyi hali.

    DHA
    Falçatayla boğaz kesmeye iyi hal indirimi

    Kentte 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti.

    Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babasının pencereden dışarı çıkartmasıyla ölümden kurtuldu. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    "CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN BERAAT
    Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        Son 3 duruşmasına gizlilik kararı verilen davanın, geçen 17 Mart'ta görülen 8'inci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Oymak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Daha sonra suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıl hapse çevirdi.

        Ardından da duruşmalardaki iyi haline dikkate alıp, Oymak'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Oymak'ın 'cinsel saldırı' suçundan beraatine karar verdi.
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