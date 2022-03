Kayseri'de bir lisede skandal görüntü! Üşümesin diye içeri alınan kediyi okul müdürü tekmeleyerek dışarı fırlattı

KEDİYE FUTBOL TOPUNA VURUR GİBİ TEKME ATTI

Öğrencilerin sınıflarına girmesiyle birlikte okula giriş yapan müdür Nuri Balı, kediyi görür görmez ensesinden tutarak dışarı çıkardı. Balı, daha sonra kediye futbol topuna vurur gibi tekme attı. O anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi. Vicdansız müdürün tekme attığı peşinden gittiği sırada ise görüntü sonlandı.