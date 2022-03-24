Kayseri'de bir lisede skandal görüntü! Üşümesin diye içeri alınan kediyi okul müdürü tekmeleyerek dışarı fırlattı

ÖĞRENCİLER SOĞUKTAN DONMASIN DİYE İÇERİ ALDI
Anadolu lisesinin bahçesinde bekleyen kedinin titrediğini gören öğrenciler, kediyi soğuktan donmaması için okula aldı. Öğrenciler okulun giriş kapısının hemen yanında bulunan bekleme alanına getirdikleri kediyi ısıtmaya çalıştı. Okula giren öğrenciler kediyi bir süre sevdikten sonra sınıflarına gittiler.
KEDİYE FUTBOL TOPUNA VURUR GİBİ TEKME ATTI
Öğrencilerin sınıflarına girmesiyle birlikte okula giriş yapan müdür Nuri Balı, kediyi görür görmez ensesinden tutarak dışarı çıkardı. Balı, daha sonra kediye futbol topuna vurur gibi tekme attı. O anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi. Vicdansız müdürün tekme attığı peşinden gittiği sırada ise görüntü sonlandı.