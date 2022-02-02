Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin: Erdoğan kızımın kurtarıcısı oldu

Son dakika haberi... Hollanda'nın yaşam fişini çekme kararı aldığı 28 yaşındaki gurbetçi kızı Dilara Şahin'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile Türkiye'ye getirilmesinin ardından Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi başladı.



Sabah'a konuşan baba Oğuz Şahin "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu. Kızımı Türkiye'ye getirdi. Dilara'nın en karanlık günü umuda çevrildi. Cumhurbaşkanımız bana telefon da açtı "Dilara kızımız için elimizden geleni yapacağız. Dua edin. Ben de Dilara için dua edeceğim' dedi. Bizi yalnız bırakmadı. Bu tavrı nedeniye Hollanda basını bile Erdoğan'dan bahsediyor. Kızımın kurtarıcısı oldu. Bizim yüreğimize su serpti" dedi.