Adana'da tüyler ürperten vahşet! 3 gün arayıp buldu kızının yalvarmasına aldırış etmeden öldürdü





Kentte iddiaya göre, 4 çocuk annesi Fadime Koca, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kaynakçı eşi Rahim Koca'dan boşanmak istedi. Eşi hakkında bir kez de kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Fadime Koca, çocuklarını da alarak 2021 yılının Eylül ayında evi terk etti. Ev kiralayan Koca, eşinin kendisini bulması nedeniyle başka bir adrese taşındı.