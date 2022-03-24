Adana'da tüyler ürperten vahşet! 3 gün arayıp buldu kızının yalvarmasına aldırış etmeden öldürdü

Adana'da boşanmak isteyip, başka eve taşınan eşi Fadime Koca'yı (44) kızı Nilüfer'in (18) gözü önünde pompalı tüfekle öldüren Rahim Koca (46) yakalandı. Eşi ile çocuklarının adresini bulmak için 3 gün araştırma yapan ve evin yakınında pusu kurduğu belirlenen Koca, ifadesinde "Beni görmek istemediklerini söyleyince, karton kutuda sakladığım tüfeği çıkarttım. Kızım araya girip, yalvardı ama ateş ettim" dedi.
Kentte iddiaya göre, 4 çocuk annesi Fadime Koca, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kaynakçı eşi Rahim Koca'dan boşanmak istedi. Eşi hakkında bir kez de kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Fadime Koca, çocuklarını da alarak 2021 yılının Eylül ayında evi terk etti. Ev kiralayan Koca, eşinin kendisini bulması nedeniyle başka bir adrese taşındı.
YENİ ADRESİ DE BULDU
Yeni evin Sarıçam ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde olduğunu öğrenen Rahim Koca, adresi bulmaya çalıştı. 3 gün boyunca araştırma yapan Koca, daha sonra eşi ile çocuklarını yaşadığı adresi buldu. Rahim Koca, 21 Mart'ta 09.00 sıralarında mahalleye gitti ve karton kutudaki pompalı tüfeği evin yakınındaki bir araziye sakladı. Daha sonra eşinin ve kızının semt pazarına gittiğini öğrenen Koca, önlerini keserek konuşmak istedi. Fadime Koca, bu isteği geri çevirdi.