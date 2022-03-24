Cami tuvalet görevlisi, odasında ölü bulundu





Sabah Çavuş'un odasından çıkmadığını fark eden cami cemaati durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı açıp odaya girdiklerinde Çavuş'u yatağında hareketsiz halde yatarken buldu. İçeride gaz kokusu olduğunu fark eden ekipler, tüpün açık kaldığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çavuş'un öldüğü belirlendi.