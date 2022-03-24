51 yaşındaki kadının burnunu sevgilisi kırdı: Ölmek istemiyor





'BURNUMDAN KAN BOŞALDI'

Kızlarının ve kendisinin hayatından endişe ettiğini ifade eden Yorulmaz, "Eve alkollü halde geldi. Bana yemek hazırlamamı söyledi. Yemek yerken bana küfür ve hakaret etmeye başladı. O sırada kızlarım da geldi. Kızıma da küfür ve hakaret etti. Kızım eve gitmeye çalışırken o da kapıyı örtmeye devam etti. Kızlarım dışarıdayken beni içeri çekiyordu. Kızlarımla birlikte gideceğimi söyledim. Kapıya çıktık, o hala kavga dövüş, el hareketleri, tekmeler atıyordu. En son kızımı korumak isterken attığı tekmeyle burnum kırıldı. Kavga dışarıda devam etti. 'Burnum kırıldı' diye bağırdım, o arada komşular geldi. Burnumdan kan boşaldı. Hemen polisi, ambulansı aramalarını istedim" diye konuştu.