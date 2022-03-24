30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı davasında hakim çileden çıkıp o ismi salondan attı: Şov yapmayın

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı.
Turgay Akkoçlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti. 3'üncü celsede Turgay Akkoçlu tahliye edildi.
KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI
Davanın 4'üncü duruşmasına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Turgay Akkoçlu ve Hayati Uzun ile şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Davada söz verilen şikayetçi Osman Demir, "Depremde kızımı kaybettim. Etrafımızdaki binalar ayaklara kalırken bizim bina toprak yığınına dönüşmüş. Bizde kolon bile yok. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.