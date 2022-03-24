30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı davasında hakim çileden çıkıp o ismi salondan attı: Şov yapmayın

Demir'in ardından söz alan Şaziye Demir, kendisinin çıkarıldığı, kızının da hayatını kaybettiği enkazın fotoğrafını sanıklara gösterdi. Bu sırada mahkeme başkanı Demir'e 'Şov yapmayın' deyince, salonda gerginlik yaşandı. Şikayetçiler ve avukatları, mahkeme başkanına tepki gösterdi. Depremde oğlu Ali Çağan Kaygusuz'u kaybeden Fatma Kaygusuz da "Bize apartmanın sağlam olduğunu söylüyorlardı. Ancak içim rahat değildi. Binaya epoksi yapıldığını biliyorum. Şikayetçiyim" dedi.