Avrupa'nın havası en kirli 5 kentinden 2'si Iğdır ve Düzce

"REÇETELERDE CİDDİ ARTIŞ VAR"

Nufüs artışı ile hava kirliliğinin tırmanışa geçtiğini ifade eden eczacı Ümir Eren de "Maalesef hava kirliliğinde çok üst seviyedeyiz. Şu an hava kirliliğinden dolayı maske takıyoruz. Eczacı olarak şunu dile getirebilirim; astım, KOAH, nefes darlığı ve akciğer rahatsızlığından dolayı gelen reçetelerde ciddi bir artış var" diye konuştu.

"DOĞRU BİR ADIM AMA YETERSİZ"

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aysun Altıkat, hava kirliliğinin en büyük nedeninin Aralık ilçesindeki rüzgar erozyonu sahası olduğunu söyledi.