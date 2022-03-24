Avrupa'nın havası en kirli 5 kentinden 2'si Iğdır ve Düzce

IQAir'in hazırladığı 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nun sonuçları açıklandı. 117 ülkeden 6 bin 476 kenti inceleyen rapor, partikül yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor. 'Havanın içerisindeki ince parçacıklı madde kirliliği' olarak bilinen partikül, astım, felç, kalp ve akciğer hastalıklarına ve her yıl milyonlarca insanın erken ölmesine neden oluyor. Şehirlerin yüzde 97'sinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılamadığını ortaya koyan rapora göre, Türkiye, dünyanın en kirli havasına sahip 46'ncı ülkesi. Avrupa'nın en kirli havasına sahip 5 kentinden 2'si de Türkiye'den; Iğdır ve Düzce oldu.
"MASKE TAKMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 890 metre rakımdaki Iğdır; metreküp başına düşen 66,2 mikrogram partikül oranı ile Avrupa'nın en kirli havasına sahip 5 kentinden biri oldu. 'Mikro klima' iklimi ve bereketli toprakları ile 'Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı olarak bilinen kentin 'Yeşil Iğdır' özelliğini kaybettiğini belirten esnaf Mehmet Öztürk, hava kirliliği nedeniyle maske takmaya devam ettiklerini söyledi ve soruna bir an önce çare bulunmasını istedi.
"REÇETELERDE CİDDİ ARTIŞ VAR"
Nufüs artışı ile hava kirliliğinin tırmanışa geçtiğini ifade eden eczacı Ümir Eren de "Maalesef hava kirliliğinde çok üst seviyedeyiz. Şu an hava kirliliğinden dolayı maske takıyoruz. Eczacı olarak şunu dile getirebilirim; astım, KOAH, nefes darlığı ve akciğer rahatsızlığından dolayı gelen reçetelerde ciddi bir artış var" diye konuştu.
"DOĞRU BİR ADIM AMA YETERSİZ"
Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aysun Altıkat, hava kirliliğinin en büyük nedeninin Aralık ilçesindeki rüzgar erozyonu sahası olduğunu söyledi.