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    • Yaşam
    • 24.03.2022 15:55
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    • 24.03.2022 15:55
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    Yuvarlayarak götürdüler! İstanbul'da çelik kasa hırsızlığı

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir iş yerine giren zanlılar içinde 60 bin lira ve müşteri çekleri olan çelik kasayı yuvarlayarak götürdü. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Yuvarlayarak götürdüler! İstanbul’da çelik kasa hırsızlığı

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da toptan gıda satışı yapılan iş yerine giren zanlıların çelik kasayı çalarak kaçtığı hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

    Geçen hafta sabaha karşı Karadeniz Mahallesi'ndeki toptan gıda satışı yapılan iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine göre, dükkana giren yüzleri maskeli 3 zanlı önce sigara paketlerini aldı. Daha sonra masayı deviren zanlılar, alttaki içerisinde 60 bin lira ile müşterilerin çekleri olan çelik kasayı yuvarlayarak götürdü.

    Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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