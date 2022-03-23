Sevgilisine mobbing yapan yöneticileri çiçeğin içine koyduğu ses kayıt cihazıyla dinledi! Usulsüz dinleme yaptığı için hakkında dava açıldı

34 yaşındaki Erdal B., ünlü bir otomobil markasının Maslak şubesinde çalışıyordu. Satış danışmanı olarak görev yapan genç adamın sevgilisi Dilek A., aynı firmaya ait Arnavutköy şubesinde danışman olarak işe başladı.
İddiaya göre Dilek, Arnavutköy Şubesi sorumlusu Çetin D. ve Ali A'nın kendisine mobbing uyguladığını ve tacize maruz kaldığını iddia etti.
ÇİÇEK BUKETİNDEKİ KAYIT CİHAZIYLA DİNLEDİ
Sevgilisinin anlattıkları sonrası akıl almaz bir plan yapan genç adam, isimsiz bir şekilde Çetin ve Ali'ye bir çiçek gönderdi. Çiçek buketinin içine ses kayıt cihazı yerleştiren genç adam, günlerce amirlerini bu şekilde dinledi.