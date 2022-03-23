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    • Yaşam
    • 23.03.2022 09:55
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    • 23.03.2022 09:55
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    Sevgilisine mobbing yapan yöneticileri çiçeğin içine koyduğu ses kayıt cihazıyla dinledi! Usulsüz dinleme yaptığı için hakkında dava açıldı

    Mobbing ile karşı karşıya kalan sevgilisi için bunları yaptı sonu ise kötü oldu. Bir otomotiv firmasının Maslak bayiinde satış danışmanı olan 34 yaşındaki Erdal B., markanın Arnavutköy bayisinde çalışan kız arkadaşına mobbing yapan yöneticileri Çetin D. ile Ali A.'yı isimsiz şekilde gönderdiği çiçek buketine yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla kayda aldı. Elde ettiği ses kaydını, yeniden çiçekle birlikte bu isimlere gönderen Erdal B., istifa etmelerini aksi bir durumda ise ses kayıtlarını şirketin üst düzey yöneticilerine göndereceğini söyleyerek şantaj yaptı. Usulsüz şekilde dinleme yapan Erdal B. hakkında 5 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

    Sevgiliye mobbinge casusluk

    34 yaşındaki Erdal B., ünlü bir otomobil markasının Maslak şubesinde çalışıyordu. Satış danışmanı olarak görev yapan genç adamın sevgilisi Dilek A., aynı firmaya ait Arnavutköy şubesinde danışman olarak işe başladı.

    İddiaya göre Dilek, Arnavutköy Şubesi sorumlusu Çetin D. ve Ali A'nın kendisine mobbing uyguladığını ve tacize maruz kaldığını iddia etti.

    ÇİÇEK BUKETİNDEKİ KAYIT CİHAZIYLA DİNLEDİ
    Sevgilisinin anlattıkları sonrası akıl almaz bir plan yapan genç adam, isimsiz bir şekilde Çetin ve Ali'ye bir çiçek gönderdi. Çiçek buketinin içine ses kayıt cihazı yerleştiren genç adam, günlerce amirlerini bu şekilde dinledi.

        İki amiri arasındaki konuşmaları bu şekilde elde elden genç adam, elde ettiği ses kaydını bir flaş belleğe ekledi. Amirlerine yeniden bir çiçek göndererek, buketin üstüne bu kez flaşı alenen koydu.

        SES KAYDI SONRASI, TEHDİT
        İki amir, kendilerine gönderilen flaş bellekteki kaydı dinlediğinde ise şoke oldu. Erdal, bu konuşmaların elinde olduğunu ve daha fazlasına sahip olduğunu söyleyerek, ikilinin işlerinden istifa etmelerini, aksi takdirde bu konuşma içeriklerini şirket yönetimine ileteceğini belirterek tehditte bulundu. Yaşadıkları karşında iki amir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Erdal B.'den şikayetçi oldu.

        SUÇUNU İKRAR ETTİ
        Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan genç adam, Çetin'in görevli olduğu iş yerine satış danışmanı olarak giren kız arkadaşına müştekilerce sözlü tacizde bulunulduğunu düşündüğü için odalarına çiçek göndererek ses kayıt cihazını kendisinin yerleştirdiğini, bu suretle müştekilerin şirket yöneticilerinin kişisel sırları hakkındaki konuşmalarını kaydettiğini ikrar etti.

            DAVA AÇILDI
            Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Erdal B. hakkında, 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kaydetmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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            Haberler Yaşam Sevgilisine mobbing yapan yöneticileri çiçeğin içine koyduğu ses kayıt cihazıyla dinledi! Usulsüz dinleme yaptığı için hakkında dava açıldı
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