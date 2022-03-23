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    • Yaşam
    • 23.03.2022 09:02
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    • 23.03.2022 09:02
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    Ölümden döndüler! Dağdan kopan kaya parçası kazaya neden oldu

    Erzincan'da dağın yamacından koparak yola düşen kaya parçası kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan İran uyruklu 5 kişiden 4’ü yaralandı.

    Kaya parçası düştü! Ölümden döndüler

    Kaza, Erzincan-Sivas karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 77 AA 293 İran plakalı araç seyir halindeyken dağdan kopup yola düşen kaya parçası sürücünün hâkimiyetini kaybetmesine sebep oldu.

    Panikle yoldan savrulan araç içerisinde bulunan İran uyruklu 5 kişiden 4 yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



    Olay yerinde AFAD ekipleri de incelemelerde bulunarak dağdan düşebilecek kaya parçalarına karşı tedbir aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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