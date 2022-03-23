Şubat ayı yağış miktarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 87 arttı

TÜM BÖLGELERDE ARTIŞ

Marmara'da şubat ayı yağışı, 113 kilogram oldu. 70,7 kilogram olan normaline göre yüzde 61, geçen yılki 71,1 kilogramlık yağışa göre yüzde 59 arttı.

Ege'de şubat ayı yağışı, 83 kilogram gerçekleşti. 76,3 kilogram olan normaline göre yüzde 9, geçen yılki 41,9 kilogramlık yağışa göre yüzde 98 arttı.

Akdeniz'de şubat ayı yağışı 111 kilogram ölçülürken, 82,2 kg olan normaline göre yüzde 36, geçen yıl şubat ayındaki 28 kilogramlık yağış miktarına göre ise yüzde 396 oranında rekor düzeyde artış yaşandı.

İç Anadolu'da şubat ayı yağışı, 37,6 kilogram ölçüldü. Normali 35,2 kilogramlık yağışa göre yüzde 8, geçen yılki 11,9 kilogramlık yağışa göre yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Karadeniz'de şubat ayı yağışı 52,4 kilogram iken, 52,8 kilogramlık uzun yıllar ortalamasına göre normali civarında, 43,4 kilogramlık geçen yıla göre yüzde 21 yükseldi.

Doğu Anadolu'da şubat ayı yağışı 36,7 kilogram ölçüldü. 54,4 kilogramlık normaline göre yüzde 32 azaldı. 32,5 kilogramlık geçen yıla göre ise yüzde 13 yükseldi.

Güneydoğu Anadolu'da şubat ayı yağışı, 36,5 kilogram oldu. 76,9 kilogramlık normaline göre yüzde 52 düştü. 23,8 kilogramlık geçen yıla göre ise yüzde 53 arttı.