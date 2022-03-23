Şubat ayı yağış miktarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 87 arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2022 Yılı Şubat Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli şubat ayı yağışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 arttı. 1991-2020 dönemi şubat ayı yağış normali metrekareye 59,8 kilogram olurken, uzun yıllar ortalamasına göre de yüzde 2,7 arttı. 2022 yılı Şubat ayında 61,4 kilogram yağış oldu. 2021 yılı şubat ayında ise 32,9 kilogram yağış meydana gelmişti.
Yağışlar Karadeniz Bölgesi'nde normali civarında gerçekleşirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri normallerinin altına düştü. En fazla azalma yüzde 53 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gözlendi. Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Nebiler Ormanı'nda 23 Şubat günü ölçülen 252,3 kilogram yağış miktarı, uzun yıllar Türkiye geneli şubat ayları maksimum rekor yağışı olarak kayıtlara geçti.
DÜŞÜŞ YÜZDE 80'İ AŞTI
Şubat ayında yağışlar Kırklareli, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Niğde, Adana ve Karaman çevrelerinde normallerine göre yüzde 100'den fazla arttı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Gümüşhane çevrelerinde normallerine göre yüzde 60'tan fazla azaldı. Azalma miktarı Kars, Erzurum, Ardahan çevreleri ile Şanlıurfa'nın güneyinde yüzde 80'in üzerine çıktı.