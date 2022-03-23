Kocasını öldüren kadın tahliye edildi

Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, akşam evde alkol kullanan Osman Efeoğulları ile eşi Öznur Gülten Efeoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
Kavga sırasında Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Arbede anında yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, eşini bıçakladı.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Osman Efeoğulları'nı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Osman Efeoğulları, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
4 çocuk annesi Öznur Gülten Efeoğulları ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Öznur Gülten Efeoğulları, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşmasına çıktı.