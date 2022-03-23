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    • Yaşam
    • 23.03.2022 12:50
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    • 23.03.2022 12:50
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    Kocasını öldüren kadın tahliye edildi

    Şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğulları, 'eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi' nedeniyle serbest bırakıldı.

    Kocasını öldüren kadın tahliye edildi

    Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, akşam evde alkol kullanan Osman Efeoğulları ile eşi Öznur Gülten Efeoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

    Kavga sırasında Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Arbede anında yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, eşini bıçakladı.

    İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Osman Efeoğulları'nı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Osman Efeoğulları, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    TUTUKLANDI

    4 çocuk annesi Öznur Gülten Efeoğulları ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Öznur Gülten Efeoğulları, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşmasına çıktı.

        TAHLİYE EDİLDİ

        Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Efeoğulları, 47 yıl boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi.

        Mahkeme heyeti, 4 çocuğu ve kayınpederi Ziya Efeoğulları'nın şikayetçi olmadığı Öznur Gülten Efeoğulları'na 'eylemin meşru müdafaa şartları içinde gerçekleşmesi' nedeniyle ceza verilmemesine karar verdi. Öznur Gülten Efeoğulları, tahliye edildi.
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