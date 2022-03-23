Sahte dolar basan kalpazanlar esnafı çileden çıkardı: Numara üstüne numara

BİLMİYORSANIZ ALMAYIN

Kuyumcular ve döviz büroları da 'bilmediğiniz yerden dolar almayın' dedi. Endişenin arttığını dile getiren esnaflardan biri, "Son zamanlarda piyasada sahte dolarlar fazlalaştı. Bu sahte dolarlar makinelerden geçiyor. Sadece renginden ve sesinden ayırt edilebiliyor. Vatandaşlar güvenilir yerler dışında alışveriş yapmasın." dedi.