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    • Yaşam
    • 23.03.2022 13:01
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    • 23.03.2022 13:01
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    Sahte dolar basan kalpazanlar esnafı çileden çıkardı: Numara üstüne numara

    Piyasaya sürülen ve para sayma makinelerinin de tespit edemediği sahte dolarlar esnafın kabusu oldu. Vatandaşları uyaran esnaf, “Bilmediğiniz yerden dolar almayın” dedi.

    Sahte dolar basan kalpazanlar esnafı çileden çıkardı

    Para sayma makinelerinden sorunsuz şekilde geçen sahte dolarlar sadece renginden anlaşılabiliyor. Bursa Kuyumcular Odası, sahte dolarları makineden geçirerek tespit edilemediğini gösterip, esnafı tek tek uyardı.

    BİLMİYORSANIZ ALMAYIN

    Kuyumcular ve döviz büroları da 'bilmediğiniz yerden dolar almayın' dedi. Endişenin arttığını dile getiren esnaflardan biri, "Son zamanlarda piyasada sahte dolarlar fazlalaştı. Bu sahte dolarlar makinelerden geçiyor. Sadece renginden ve sesinden ayırt edilebiliyor. Vatandaşlar güvenilir yerler dışında alışveriş yapmasın." dedi.

    Kalpazanların sahte dolarları piyasaya sürmek için çeşitli numaralara başvurdukları öğrenildi.

        Bir emlakçıya gelen kalpazanlar, ev alacaklarını söyleyip emlakçının güvenini kazandı. Ertesi gün emlakçıya gelen dolandırıcılar, yanlarında Türk Lirası olmadığını; 100 dolar bozdurabileceklerini ifade etti.

        Emlakçı da yardımcı oldu ve sahte 100 dolar ile dolandırıldı.
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