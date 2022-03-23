Sahte dolar basan kalpazanlar esnafı çileden çıkardı: Numara üstüne numara

Para sayma makinelerinden sorunsuz şekilde geçen sahte dolarlar sadece renginden anlaşılabiliyor. Bursa Kuyumcular Odası, sahte dolarları makineden geçirerek tespit edilemediğini gösterip, esnafı tek tek uyardı.
BİLMİYORSANIZ ALMAYIN
Kuyumcular ve döviz büroları da 'bilmediğiniz yerden dolar almayın' dedi. Endişenin arttığını dile getiren esnaflardan biri, "Son zamanlarda piyasada sahte dolarlar fazlalaştı. Bu sahte dolarlar makinelerden geçiyor. Sadece renginden ve sesinden ayırt edilebiliyor. Vatandaşlar güvenilir yerler dışında alışveriş yapmasın." dedi.
Kalpazanların sahte dolarları piyasaya sürmek için çeşitli numaralara başvurdukları öğrenildi.