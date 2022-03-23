Ebru Cizdam'ın otelden düşme anının görüntüleri ortaya çıktı! Yoldan geçen bisikletli kıl payı kurtulmuş





MEKANIN İŞLETMECİSİ: KENDİ ARALARINDA TARTIŞIP, "BİZ EVLİYİZ" DEDİLER

Ayrıca çiftin otele girmeden önce eğlendikleri mekanın işletmecisinin de ifade verdiği ortaya çıktı. İşletmeci Ferhat D. emniyetteki ifadesinde, çiftin saat 22.30 sıralarında mekana geldiklerini ve alkol aldıktan sonra kendi aralarında tartıştıklarını söyledi. D., çiftin tartışması üzerine masalarına giderek bir sorun olup olmadığını sorduğunda çiftin evli olduklarını söyledikleri ve yaklaşık 1 buçuk saat sonra da ayrıldıklarını belirttiği öğrenildi.

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