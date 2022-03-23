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    • Yaşam
    • 23.03.2022 11:59
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    • 23.03.2022 12:01
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    Ebru Cizdam'ın otelden düşme anının görüntüleri ortaya çıktı! Yoldan geçen bisikletli kıl payı kurtulmuş

    Ortaköy'de bulunan lüks bir otelin 7'nci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam isimli kadının düşüş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında kadının otel girişine düştüğü ve o sırada olay yerinden geçen bir bisikletlinin kılpayı kurtulduğu görülüyor.

    Lüks otelden düşerek ölmüştü! Şok görüntüler...

    Ortaköy'de lüks bir otelin 7'nci katından düşen Ebru Cizdam'ın hayatını kaybettiği o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadın otel girişine düşüyor. O esnada ise otelin önünden geçen bir bisikletli kıl payı kurtuluyor.


    Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz 3 Mart Perşembe günü saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, gıda ve inşaat firması sahibi Ebru Cizdam (40), otelin 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebru Cizdam'la aynı odada bulunan 26 yıllık dini nikahlı eşi Özgür A.'yı (35) gözaltına almıştı.

    Emniyette işlemleri tamamlanan Özgür A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaydan önce Cizdam ile eşi Özgür A.'nın önce mekanda ve ardından dışarıda tartışıp kavga ettikleri, ardından otele girerek burada da kavga ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.



    GENÇ KADINI KORİDORDA SÜRÜKLEMİŞTİ
    Oteldeki odalarının önünde çiftin tekrardan tartıştığı ve Özgür A.'nın eşini yerde sürüklediği ardından da kadın eşinden kurtularak kaçtığı görülmüştü.

        Yaklaşık 3 dakika otel odasının önünde cebini karıştırdığı belirlenen Özgür A. bir süre sonra odaya giriş yapmış daha sonra da çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gitmişti. Ardından da elleriyle eşini tutan Özgür A. kaldıkları odaya girmişti.



        KADININ OTELDEN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
        Öte yandan Ebru Cizdam'ın otelin 7. katından düşerek hayatını kaybettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadın otelin girişine düşüyor. O esnada otelin önünden bisikletle geçen bir kişi kıl payı ölümden kurtuluyor. Kadın bisikletlinin önüne düşüyor. Çevredeki vatandaşlar kadının etrafında toplanıyor. Daha sonra polis ve ambulans ekiplerinin olay yerine geliyor.



        MEKANIN İŞLETMECİSİ: KENDİ ARALARINDA TARTIŞIP, "BİZ EVLİYİZ" DEDİLER
        Ayrıca çiftin otele girmeden önce eğlendikleri mekanın işletmecisinin de ifade verdiği ortaya çıktı. İşletmeci Ferhat D. emniyetteki ifadesinde, çiftin saat 22.30 sıralarında mekana geldiklerini ve alkol aldıktan sonra kendi aralarında tartıştıklarını söyledi. D., çiftin tartışması üzerine masalarına giderek bir sorun olup olmadığını sorduğunda çiftin evli olduklarını söyledikleri ve yaklaşık 1 buçuk saat sonra da ayrıldıklarını belirttiği öğrenildi.

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