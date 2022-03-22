Yurtdışı yasağı getirilen gurbetçi genç Fransız hakime 38 yıllık hasret bitiyor diye yalvarıp vizeyi kaptı

Gurbetçi genç, Paris'te olaya karıştı. yurtdışına çıkış yasağı aldı. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına katılmak için Fransız hakime "38 yıllık hasret bitiyor. Ne olur izin verin" diye yalvardı. Vizeyi kaptı.

UYGULAMANIN EMSALİ YOK

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, kararı değerlendirdi: Böyle bir uygulamanın emsali yoktur. Nasıl oldu, bilmiyoruz. Trabzonspor aşkı işte bu...

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Likos, 5 yıl önce kavgaya karıştı. Yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Taraftarı olduğu Trabzonspor'un erken şampiyonluk kutlamasına katılamayacağı için büyük üzüntü yaşadı.

Akla bile gelmeyecek yönteme imza attı. Davasına bakan yargıç Celine Martini'ye mektup yazdı. Tutkunu olduğu takımının şampiyonluk kutlamalarına katılmak istediğini anlattı. Mektubunun içinde bordo mavili takımın başarıları ve resmi dergisinin yanında bazı görselleri de yer aldı. Talebi inceleyen Celine Martini, Paris Trabzonlular Derneği'nden de gelen referansı da değerlendirerek Likos'un yasağını kaldırdı. 26 Mart-10 Nisan'da Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarına katılacak olan genç taraftar büyük mutluluk yaşadı. "Mektubumda 38 senedir şampiyonluk hasreti yaşadığımızı anlattım. Mektubu okuyunca benim gözümden yaş geldi. Talebimin kabul edileceği aklıma bile gelmedi. Trabzonspor şampiyon olmuş gibi sevindim" açıklaması yaptı.