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    • Yaşam
    • 22.03.2022 05:14
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    • 22.03.2022 05:27
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    Son dakika: Beylikdüzü'nde yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi

    Son dakika haberi...Beylikdüzü'nde bir bina alevlere teslim oldu. Gürpınar Mahallesi'nde bir binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    DHA
    Beylikdüzü’nde yangın paniği!

    Beylikdüzü'nde 6 katlı bir binanın zemin katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Binanın iki katına yayılan alevlere müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

    Gürpınar Mahallesi Bozkır Sokak içerisinde 6 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Binanın zemin katında bulunan spot eşya dükkanında başladığı belirtilen yangın, bir üst kata ve binanın önündeki servis minibüsüne sıçradı. Yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Binada bulunanların yangından önce tahliye edildiği belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor

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    Haberler Yaşam Son dakika: Beylikdüzü'nde yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi
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