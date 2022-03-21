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    • Yaşam
    • 22.03.2022 01:47
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    • 22.03.2022 01:50
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    Hırsız hayatının şokunu yaşadı! Önce kameraya sonra polise yakalandı

    Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla 7 hırsızlık olayının şüphelisi şahıs yakalandı. Hırsızın ikametten hırsızlık yaptığı görüntüler bir apartmanın kamerasına saniye saniye yansırken, 2 farklı suçtan da aranması olduğu tespit edildi.

    İHA
    Hırsız hayatının şokunu yaşadı!

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri açıktan ve ikametten hırsızlık yapan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalarda açıktan bin 200 TL'lik ev eşyası çalınması, açıktan 900 TL değerinde ev eşyası çalınması, ikametten 11 bin TL değerinde gıda malzemesi çalınması, ikametten 16 bin TL değerinde ev aletleri çalınması, ikametten 7 bin 500 TL değerinde bakır kazan çalınması olayları neticesinde toplamda açıktan bin 500 TL değerinde hırsızlık yapan ve açıktan 2 bin 500 TL değerinde el aletleri çalan A.S. (27) yakalandı.

    "BİNADAKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA"
    Diğer yandan A.S.'nin bir ikametten hırsızlık yaptığı görüntüler apartman kamerasına saniye saniye yansırken, 2 farklı suçtan da aranması olduğu tespit edildi.

    A.S. gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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