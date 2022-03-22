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    • Yaşam
    • 22.03.2022 23:05
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    • 22.03.2022 23:06
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    Türk Hava Yolları tarih verdi: Tokat seferleri başlıyor

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları (THY), Tokat Yeni Havalimanı'na uçuşlarının 25 Mart'ta başlayacağını bildirdi. Öte yandan THY'nin markası AnadoluJet'in de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat'a haftada 3 gün sefer düzenleyeceği öğrenildi.

    THY Tokat seferlerine başlıyor

    Türk Hava Yolları (THY), Tokat Yeni Havalimanı'na uçuşlarının başlayacağını bildirdi.

    25 MART'TA SEFERLER BAŞLIYOR
    THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "25 Mart 2022 itibarıyla haftada 4 seferle başlayacak İstanbul-Tokat uçuşlarımızın biletlerine internet sitemiz ve mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve güvenli bir uçuş dileriz." ifadesine yer verildi.

    Öte yandan THY'nin markası AnadoluJet'in de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat'a haftada 3 gün sefer düzenleyeceği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Türk Hava Yolları tarih verdi: Tokat seferleri başlıyor
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