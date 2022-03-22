Akdeniz'de deprem! Muğla Datça açıkları... AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Dodecanese (Yunanistan) olduğu bildirem depremin Muğla Datça'ya 181.88 km mesafede olduğu duyuruldu.
Depremin büyüklüğü 4.1 olarak bildirildi.
Yapılan açıklamada depreme ilişkin, "Büyüklük : 4.1 (Mw) Yer : Akdeniz, 46.82 km.Dodecanese (Yunanistan), 185.88 km. Datça (Mugla) Tarih-Saat : 22.03.2022, 18:25:27 TSİ Enlem : 34.9831 N Boylam : 27.2421 E Derinlik : 18.58 km" bilgilerine yer verildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.03.22 18:25:22 34.7093 26.9792 9.6 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.22 17:56:29 37.8007 27.6223 2.6 -.- 2.1 -.- TURANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.03.22 17:22:44 38.8835 43.4967 5.0 -.- 2.4 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2022.03.22 17:12:52 41.1245 40.8412 4.1 -.- 1.7 -.- YAVUZ-PAZAR (RIZE) İlksel
2022.03.22 17:10:55 40.0655 28.6430 7.4 -.- 4.2 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.03.22 17:04:29 34.9103 23.4018 9.8 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.22 17:02:30 34.8408 23.2198 16.7 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.22 15:04:35 36.0900 28.6787 24.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.22 14:18:20 35.7438 23.4105 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.22 13:12:45 38.1920 34.3117 10.3 -.- 1.8 -.- KITRELI-CIFTLIK (NIGDE) İlksel
2022.03.22 12:50:27 35.2698 25.2948 15.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.22 12:35:24 37.2900 31.8898 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.03.22 12:34:06 38.0387 32.8590 0.0 -.- 1.5 -.- ZENCIRLI-KARATAY (KONYA) İlksel
2022.03.22 11:51:43 40.1345 41.1345 2.8 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2022.03.22 11:46:22 40.0902 38.8887 9.3 -.- 2.0 -.- YENICE-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel