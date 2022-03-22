Akdeniz'de deprem! Muğla Datça açıkları... AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Dodecanese (Yunanistan) olduğu bildirem depremin Muğla Datça'ya 181.88 km mesafede olduğu duyuruldu.

Depremin büyüklüğü 4.1 olarak bildirildi.

Yapılan açıklamada depreme ilişkin, "Büyüklük : 4.1 (Mw) Yer : Akdeniz, 46.82 km.Dodecanese (Yunanistan), 185.88 km. Datça (Mugla) Tarih-Saat : 22.03.2022, 18:25:27 TSİ Enlem : 34.9831 N Boylam : 27.2421 E Derinlik : 18.58 km" bilgilerine yer verildi.