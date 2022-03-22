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    • Yaşam
    • 22.03.2022 23:28
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    • 22.03.2022 23:28
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    Sinop’un Boyabat ilçesinde korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız 5 katlı binadan atlayarak intihar etti

    Sinop’un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. 17 yaşındaki İ.S.K., ailesine 'dershaneye gidiyorum' dedikten sonra evden çıktı. Genç kızın 5 katlı bir binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

    İHA
    17 yaşındaki genç kız intihar etti

    Sinop'un Boyabat ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, evinden "Dershaneye gidiyorum" diye çıkıp, 5 katlı hastane çatısından atlayarak hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. 5 katlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi çatısından atlayan 17 yaşındaki İ.S.K., ağır yaralandı. Genç kız, sağlık ekiplerince burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    17 yaşındaki İ.S.K., Boyabat ilçesindeki evinden ailesine "Dershaneye gidiyorum" diyerek çıktığı, sonrasında ise kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. İ.S.K.'nin neden çatıdan atlama girişiminde bulunduğu henüz bilinmiyor.

    Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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    Haberler Yaşam Sinop’un Boyabat ilçesinde korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız 5 katlı binadan atlayarak intihar etti
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