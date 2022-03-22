Sürekli skandallarıyla gündem olan Mustafa Altıoklar, baltayı yine taşa vurdu. Almanya'da satılan bir rakı markası için reklam çeken Altıoklar, Hz. İsa'nın 'Son Akşam Yemeği'yle dalga geçti. Büyük tepki alan reklam filminde, havarileriyle 'son yemek' için bir araya gelen Hz. İsa rakı içiyor. Filmin devamında, yemeği basan Roma muhafızları dahil herkes rakı masasında kaynaşıyor. Reklam, Hz. İsa'nın inanışa göre çarmıha gerilmesinden bir önceki gün, 'Son Akşam Yemeği'nde sofraya otururken "Biriniz bana ihanet edeceksiniz" demesiyle başlıyor. Havariler bu kişinin kim olduğunu sorgularken, son şarap testisi kırılıyor ve sofraya rakı getiriliyor. Katolikler de Altıoklar ve markaya sert eleştirilerde bulundu.