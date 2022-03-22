Bursa'da deprem mi oldu? SON DEPREMLER KANDİLLİ AFAD: Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? Çorlu, İstanbul...

Bursa'da saat 17:10'da bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Mustafakemalpasa (Bursa)
Tarih-Saat : 22.03.2022, 17:10:55 TSİ
Enlem : 40.0666 N
Boylam : 28.6246 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/KgKrKQYbr4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SABAH SAATLERİNDE DE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ!
Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 22 Mart'ta Bursa Mustafakemalpaşa'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 07.22'de yerin 14.4 km. derinliğinde gerçekleşti.