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    • 22.03.2022 17:34
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    Bursa'da deprem mi oldu? SON DEPREMLER KANDİLLİ AFAD: Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? Çorlu, İstanbul...

    AFAD verilerine göre saat 07:22'de merkez üssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından Bursa'da saat 17:11'de bir deprem meydana geldiği söyleniyor. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bursa’da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı!

    Bursa'da saat 17:10'da bir deprem meydana geldi.

    AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

    SABAH SAATLERİNDE DE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ!

    Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 22 Mart'ta Bursa Mustafakemalpaşa'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 07.22'de yerin 14.4 km. derinliğinde gerçekleşti.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER

        2022.03.22 17:04:29 34.9103 23.4018 9.8 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.03.22 17:02:30 34.8408 23.2198 16.7 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.03.22 15:04:35 36.0900 28.6787 24.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.03.22 14:18:20 35.7438 23.4105 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.03.22 13:12:45 38.1920 34.3117 10.3 -.- 1.8 -.- KITRELI-CIFTLIK (NIGDE) İlksel
        2022.03.22 12:50:27 35.2698 25.2948 15.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.03.22 12:35:24 37.2900 31.8898 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
        2022.03.22 12:34:06 38.0387 32.8590 0.0 -.- 1.5 -.- ZENCIRLI-KARATAY (KONYA) İlksel
        2022.03.22 11:51:43 40.1345 41.1345 2.8 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
        2022.03.22 11:46:22 40.0902 38.8887 9.3 -.- 2.0 -.- YENICE-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel
        2022.03.22 11:44:49 40.0468 28.6087 5.4 -.- 1.5 -.- KILLIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel


        2022.03.22 11:31:55 39.7897 30.4778 0.0 -.- 1.9 -.- TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
        2022.03.22 10:14:30 40.1195 32.1370 11.4 -.- 2.1 -.- AKKAYA-AYAS (ANKARA) İlksel
        2022.03.22 09:28:55 35.9938 28.9723 14.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.03.22 08:39:01 39.0113 27.8443 5.5 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
        2022.03.22 07:22:09 40.0638 28.6380 14.4 -.- 3.9 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
        2022.03.22 04:53:52 36.9967 28.4085 5.0 -.- 1.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
        2022.03.22 04:22:40 36.3300 28.2335 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.03.22 02:03:02 40.4430 42.2803 8.6 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
        2022.03.21 22:16:53 39.3060 27.6130 8.3 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-SOMA (MANISA) İlksel
        2022.03.21 21:59:47 37.2343 28.4278 6.3 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-(MUGLA) İlksel
        2022.03.21 21:55:03 38.1175 38.3968 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2022.03.21 21:29:51 37.9290 27.1827 9.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.03.21 21:13:58 39.4755 32.9527 8.6 -.- 1.6 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
        2022.03.21 20:59:51 36.5937 28.8452 6.2 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.03.21 20:59:13 36.5738 28.8317 9.5 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.03.21 17:53:37 39.1032 33.1967 5.0 -.- 1.6 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
        2022.03.21 17:18:43 39.5872 41.1222 21.4 -.- 2.1 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
        2022.03.21 15:55:13 40.7662 41.2693 5.3 -.- 1.7 -.- DOKUMACILAR-YUSUFELI (ARTVIN) İlksel
        2022.03.21 14:48:31 41.2938 43.3320 20.8 -.- 2.1 -.- KENARDERE-CILDIR (ARDAHAN) İlksel

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