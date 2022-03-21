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    Vatanı için canını siper eden gazi Uzman Çavuş İbrahim Yüzer ve eşi Funda Nur'un dillere destan aşkı

    Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, vatan için canını siper etti. Sağ kolu ile bacağını kaybetti. Hastanede tedavi gördüğü sırada hayatının aşkı Funda ile evlendi. Önceki gün de taburcu olup Manisa’daki yuvasına gitti. Sözleri yüreklere işledi: Eşim sayesinde bugünlere geldim...

    Vatansever

    Manisa'dan gelen haber, herkese sevginin gücünü gösterdi. Piyade Komando Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, vatan için canını siper etti. 25 Nisan 2021'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonda el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu sağ kolu ve bacağını kaybetti. 8 ay önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada nişanlısı Funda Nur ile evlendi. 15'e yakın ameliyat geçiren gaziye en büyük desteği eşi Funda verdi. 3 ay önce takılan protez bacağıyla ilk adımı atan gazi İbrahim Yüzer, biyonik koluyla da eşinin elini sımsıkı tutabildi. Önceki gün hastaneden taburcu edilen Gazi Yüzer, eşiyle birlikte memleketi Manisa'ya gitti. "Eşimin verdiği destekle hayata tutundum. Bugünlere geldiysem eşimin sayesinde diyebilirim" dedi. Bu yaz yapacakları düğüne devlet büyüklerini, komutanlarını ve doktorlarını davet edeceğini dile getirdi.



    Funda Nur Yüzer, "Hastalıkta ve sağlıkta sevgi denen şey gerçekten var. İbrahim bizim için, vatanı için gerekeni yaptı, şimdi gerekeni yapma sırası bende. Artık her zaman yanındayım, asla yalnız bırakmayacağım" dedi.



    Yaralı Gazi İbrahim Yüzer nişanlısının buradan el ele çıkacağız, sen moralini bozma sözleriyle moral buldu. İyileştikten sonra memleketine koştu. Sağ kolu ile bacağını kaybeden İbrahim Yüzer, protezleriyle hayata tutundu.

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    Haberler Yaşam Vatanı için canını siper eden gazi Uzman Çavuş İbrahim Yüzer ve eşi Funda Nur'un dillere destan aşkı
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