Vatanı için canını siper eden gazi Uzman Çavuş İbrahim Yüzer ve eşi Funda Nur'un dillere destan aşkı

Manisa'dan gelen haber, herkese sevginin gücünü gösterdi. Piyade Komando Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, vatan için canını siper etti. 25 Nisan 2021'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonda el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu sağ kolu ve bacağını kaybetti. 8 ay önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada nişanlısı Funda Nur ile evlendi. 15'e yakın ameliyat geçiren gaziye en büyük desteği eşi Funda verdi. 3 ay önce takılan protez bacağıyla ilk adımı atan gazi İbrahim Yüzer, biyonik koluyla da eşinin elini sımsıkı tutabildi. Önceki gün hastaneden taburcu edilen Gazi Yüzer, eşiyle birlikte memleketi Manisa'ya gitti. "Eşimin verdiği destekle hayata tutundum. Bugünlere geldiysem eşimin sayesinde diyebilirim" dedi. Bu yaz yapacakları düğüne devlet büyüklerini, komutanlarını ve doktorlarını davet edeceğini dile getirdi.