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    • Yaşam
    • 21.03.2022 00:08
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    • 21.03.2022 00:08
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    Son dakika: İstanbul Büyükçekmece sahilde vahşet! Biri iple boğuldu diğeri kendini astı

    Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'nin sahil kısmında gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi. Polis ekiplerine yapılan ihbar sonucunda alana gelen ekipler bir kadın ve erkeğin cesedi ile karşılaştılar. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiften erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı değerlendiriliyor.

    DHA
    Biri iple boğuldu diğeri kendini astı

    Son dakika haberi... Büyükçekmece'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiften erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı değerlendiriliyor.

    Olay, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Büyükçekmece sahilde vahşet! Biri iple boğuldu diğeri kendini astı
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