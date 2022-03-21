Özlem'i 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ı tahliye eden hakim ve savcının görev yeri değişti





BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 8 Mart'ta katıldığı programda, yaşanan olayı hatırlatarak, "Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık; hamdolsun, tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez. Adalet ortada kalamaz, yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız" demişti.