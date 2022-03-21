1915 Çanakkale Köprüsü’nden davul çalarak geçti





1915 Çanakkale Köprüsü'nün muhteşem bir eser olduğunu belirten Çelik, "Bugün bir ilki gerçekleştirdik. Avrupa kıtasından Asya kıtasına davul çalarak ve Çanakkale Türkü'müzü söyleyerek geçtik. Şükürler olsun Rabbim bunu bana nasip etti. Şunu söylemeden edemeyeceğim; gerçekten köprü inanılmaz güzel olmuş. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.