Jinekolog Fecri Sevilen'in taciz davasında yeni karar! Cinsel saldırı ve müstehcen görüntüler...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Nişantaşı'ndaki muayenehanesine gelen iki kadın hastasına 'nitelikli cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl 4 ay hapis cezası alan 72 yaşındaki ünlü jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen hakkında Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından verilen onama kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, Sevilen hakkında beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesinin isabetli olmadığı yönünde karar vererek oy çokluğuyla itirazı kabul etti.

Kurul, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20 Ceza Dairesi'nin verdiği onama kararının da bozularak esastan reddedilmesine ve dosyayı ilk derece mahkemesi olarak yargılamayı yapan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.